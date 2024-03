Webuild inaugura installazione immersiva ‘Costruire secondo bellezza’ alle scuderie Quirinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Nella storica cornice delledela Roma,oggi l??Costruirebellezza: le Stazioni dell?Arte a Napoli?, in concomitanza con l?apertura al pubblico della mostra ?Napoli Ottocento?. La , si legge in una nota, offre ai visitatori un viaggio all?interno delle Stazioni dell?Arte di Napoli, molte delle quali realizzate dal Gruppo: dalla pluripremiata Toledo, a Università, Dante, Museo, Materdei, San Pasquale, Monte Sant’Angelo, fino alla stazione Capodichino che collegherà la città all?aeroporto omonimo. Il progetto espositivo disi affianca alla mostra ?Napoli Ottocento?, che celebra la città partenopea come culla di artisti e letterati, e testimonia come ...