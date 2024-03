Wafa, 11 palestinesi uccisi in raid israeliano a Rafah - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che 11 civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano contro la casa della famiglia Dhair nella città di Rafah, nell ...ansa

A Gaza gli aiuti in mare a un chilometro dalla costa: "In tanti morti annegati per ripescarli" - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz lo aveva affermato immediatamente: «Israele non cesserà il fuoco, distruggerà Hamas e continuerà a combattere finché l’ultimo degli ostaggi non tornerà ...informazione

Mo: 2 palestinesi uccisi vicino campo Bureij a Gaza - Gaza, 27 mar. (Adnkronos) - I bombardamenti israeliani hanno ucciso due palestinesi a est del campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza. Lo riferisce al Jazeera Arabic. Poco prima, le forze israeli ...lanuovasardegna