Vu?i? | per la Serbia saranno giorni difficili

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il presidente serbo Aleksandar Vu?i? scrive un messaggio scioccante sui social media: “Per la”. Vu?i?: per laIl presidente serbo Aleksandar Vu?i? ha scritto sui social media un messaggio criptico. “Per lasi prospettano. Non è facile dire che tipo di notizia abbiamo ricevuto

L’Avimecc Volley Modica prepara gara1 play off martedì con Fano - L’Avimecc Volley Modica torna a lavoro, il 2 aprile al “PalaRizza” gara1 play off con Fano Modica – Per l’Avimecc Volley Modica inizia oggi la preparazione alla fase play off del campionato di serie A ...radiortm

Apprezzamenti a Sainz Così la Red Bull punge la Ferrari e Verstappen - Che la Formula 1 sia una palestra politica di altissimo livello è noto da tempo. Una politica fatta, da sempre, di colpi bassi, modi spregiudicati e sottili malizie. Tutto per arrivare a vincere, o al ...gazzetta

A2 - Udine, il presidente Pedone in visita alla squadra: "Vogliamo alzare l'asticella" - Il Presidente dell'Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone ha raggiunto ieri sera la squadra al Carnera alla fine dell’allenamento per un saluto e un in bocca al lupo per le ultime ...pianetabasket