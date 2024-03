Voto Camera su mozione sfiducia Salvini la prossima settimana

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Ladinei confronti del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo, leader della Lega, è calendarizzata in coda all’ordine del giorno dell’aula delladi mercoledì 3 aprile, dopo la pdl sui teatri monumento nazionale, il ddl terzo settore e il provvedimento dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo. Lunedì scorso si è svolta la discussione generale in aula ma è improbabile che ilper appello nominale susi tenga prima di giovedì 4. Allo stato, dovrebbe essere escluso un ulteriore slittamento della: l’accordo tra i gruppi è quello di esaurire tutti i punti all’ordine del giorno entro venerdì 5 aprile. L'articolo ...

