Voragine inghiotte un furgoncino sulla Portuense | buca aperta nel cortile di un convento di suore

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'intervento dei caschi bianchi in una zona privata, neldella Congregazione Delle Pie Discepole Del Divin Maestro in via. "Nemmeno la divina provvidenza può fare qualcosa contro il manto stradale di Roma", commentano sotto alla foto gli utenti.

Napoli : questa mattina all’alba tragedia sfiorata al Vomero , quando una voragine ha infatti inghiottito due macchine in via Morghen , nei pressi della Certosa di San Martino. La strada è stata ... (metropolitanmagazine)

Il terrore dei sopravvissuti "Vivi per miracolo" e la paura, di tutti, che la terra possa cedere in un momento qualsiasi sotto i loro piedi. Napoli oggi, 21 febbraio, si è risvegliata con la ... (today)

Ancora un cedimento stradale a Napoli , nella zona del Vomero, per fortuna all’alba di questa mattina. Una voragine si è aperta alle cinque di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, al ... (secoloditalia)

Un week end di grandissimi risultati in casa Cus Catania scherma - Secondo posto finale in B1 a Piacenza, per i cusini Gabriele Giovita, Francesco Lodato, Stefano Santangelo e Giovanni Sinatra Dopo la convocazione ai Mondiali di categoria per Maria Roberta Casale ...lavocedellisola

Attentato Mosca: gli spari, l’incendio e la fuga – Video - La sparatoria, l’incendio, la fuga. Oltre 40 morti e 100 feriti nell’attacco alla Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca. I video pubblicati sui social mostrano il rogo che divora l’ ...lavocedellisola

L’è on gran Milan. Anche per l’ironia sulle (sue) buche - A Milano, le buche stradali diventano motivo di satira nazionale, evidenziando la differenza di percezione dei disservizi tra i milanesi e il resto d'Italia.msn