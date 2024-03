Volontario Cri a processo per violenza sessuale In aula le testimonianze

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Presunte violenze sessuali da parte di undella Croce Rossa di Lodi nei confronti di un’altra volontaria. Ieri in tribunale a Lodi, durante una lunga udienza, sono state ascoltate ledelle parti offese, dei loro amici e colleghi della Croce Rossa, dell’imputato e di altri coinvolti. I fatti risalgono alla notte del 20 agosto 2022, quando L.B., 58 anni impiegato come magazziniere in una farmacia, e una studentessa prestavano servizio come volontari al centralino. Secondo l’accusa, L.B. si sarebbe avvicinato alla giovane offrendole un massaggio shiatsu alle spalle, disciplina olistica di cui l’imputato è accreditato; non si sarebbe fermato alle spalle con le mani e poi le avance sarebbero proseguite anche dopo vicino alle macchinette automatiche. Durante l’udienza è stata ascoltata anche la testimonianza di un’altra educatrice ...

