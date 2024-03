Volley | Nas Tournement La Valsa Group a Dubai Successo contro Cisterna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Semifinali assicurate al Nasper laModena, dopo i primi due match che hanno portato altrettanti successi alla truppa di Giuliani impegnata nell’esibizione di. Se il primo 3-1 era arrivatouna squadra degli Emirati Arabi alla quale erano stati innestati alcuni stranieri per l’occasione, sicuramente c’è più da rallegrarsi per il secondo, il 3-0 su, prossima avversaria nei playoff per il quinto posto, maturato lunedì sera. Parziali nettissimi (25-19 25-15 25-19) con l’unica fase di piccola difficoltà a inizio terzo parziale. Per il resto Modena ha macinato punti, facendo affidamento soprattutto su un ottimo Maksim Sapozhkov, rilanciato nel sei più uno titolare da coach Giuliani. La...