Volley | Monza e Milano galattiche | Civitanova e Piacenza eliminate dalla lotta scudetto! Lombarde in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024)hanno fatto saltare il fattore campo nella gara-5 dei quarti di finale e si sono qualificate alle semifinali dei playoffdimaschile, escludendo due grandi favorite comeha sconfittoper 3-1 (25-23; 25-23; 20-25; 25-22), sovvertendo qualsiasi pronostico della vigilia. I brianzoli hanno espugnato l’Eurosuole Foruma per la seconda volta nella serie, dopo esserci già riusciti in gara-1, e hanno estromesso una delle grandi favorite per lo. Non solo: la Lube non potrà neanche partecipare alla prossima Champions League! Impresa totale del Vero, che dopo essere volata sul 2-0 si era fatta riacciuffare sul 2-2 rendendo così necessaria la ...