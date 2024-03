Volevano andare a Rimini a ‘fare serata’ | rintracciate a Lugo tre minorenni scappate di casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Ravenna), 27 marzo 2024 – Per ripararsi dal freddo e probabilmente per trascorrervi la notte, erano entrate in una lavanderia 'self-service' situata a, le trebolognesi che non avevano fatto rientro nelle rispettive abitazioni. A rintracciarle sono state la notte scorsa i carabinieri del locale Nucleo Radiomobile. Si tratta di due sedicenni e di una dodicenne, le cui ricerche erano state diramate qualche ora prima dal 112 di Bologna. Verso l’una di notte la Centrale Operativa 112 diha ricevuto una segnalazione di ricerche di treche, come detto, non avevano fatto rientro a. Le ricerche sono state diramate dalla Questura di Bologna che per prima ha raccolto la segnalazione dei rispettivi familiari, comprensibilmente molto preoccupati per la ...