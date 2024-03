Voi progressisti dite glamour | noi diciamo fi*** | Italo Bocchino fa impazzire la Piccolotti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "La attaccano perché donna, di destra e f***ga".spiazza tutti a DiMartedì, su La7, parlando della ministra del Turismo Daniela Santanchè indagata per il caso Visibilia. L'ex onorevole grillino Alessandro Di Battista, che chiede le dimissioni immediate della ministra, sbotta: "Addirittura sta subendo lei una persecuzione politico-mediatica in quanto donna, f***ga? Ho capito bene?". "Sì, è una donna f***ga", conferma il direttore editoriale del Secolo d'Italia. "Pensa che ho detto 'non è possibile', invece l'ha detto", sorride il conduttore Giovanni Floris. "Siamo a dei livelli che non potendosi difendere... Mi ricordo che Maria Elena Boschi utilizzò questo stratagemma, 'mi attaccano in quanto bella donna', una roba veramente patetica". Altro scontro con Elisabetta. "Non è solo un ...