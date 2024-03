“Voglio dirvi tutto” Uomini e Donne | Roberta Di Padua informa il pubblico | Vicinanza in silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alla storia traDie Alessandroin pochi avevano creduto in pieno. Usciti insieme dallo studio di, un po’ a sorpresa per la verità dopo che lei aveva minacciato di lasciare il programma a causa della mancata esclusiva concessa da Alessandro, non hanno smesso di fare parlare. Nel corso di un’intervista a Verissimo aveva raccontato di come fosse nato il loro amore e dei progetti per il futuro. “Di lui mi è piaciuta la simpatia, al di là dell’aspetto fisico”, aveva detto. >>“Amiche amiche ma poi…”. Lo ‘sgarro’ di Anita a Perla, dopo il Grande Fratello è finita male: gliel’ha fatto E ancora: “Sarò un po’ superficiale su questo ma d’impatto mi devi piacere. Poi è molto educato, è brillante, sa corteggiare…E’ chiaro che più lo vedi ...