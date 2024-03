Voglia di guerra in Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il tabù di un intervento diretto degli Stati europei in Ucraina è infranto. A guidare il fronte di chi evoca un confronto con Vladimir Putin è il presidente Emmanuel Macron. Che sensibile al ruolo e agli interessi di Parigi, non esita a mettere in gioco la pace dell’intero continente. Per due anni, la linea rossa, ancorché sottile, è stata chiara. Inviolabile. Aiutare l’Ucraina, senza scontrarci direttamente con Mosca, per scongiurare un olocausto nucleare. Poi è successo qualcosa. Il flop della controffensiva di Kiev: lungo gli oltre mille chilometri del fronte, nel Donbass, il nemico ha riguadagnato l’iniziativa. Ha ottenuto vittorie simboliche nel Donetsk, tra la sanguinosa tenaglia su Bakhmut e la presa di Avdiivka; bersaglia Odessa; forse punta Kharkiv. Il bilancio? Almeno 10 mila vittime civili, inclusi quasi 600 bambini. Si parla - le cifre non sono ufficiali - di 60 mila ...