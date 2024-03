VivaRai2 | Fiorello stuzzica Beatrice Venezi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In onda come sempre su Rai 2, ospite la Raffaele Consueto appuntamento con, in compagnia di Biggio, Casciari, tutta la banda di! e il pubblico di fedelissimi presenti al glass. Tra una notizia del giorno e un’altra, oggi è un testa a testa di ironia trae l’ospite della puntata: Virginia Raffaele. La puntata inizia cercando di svelare il grande mistero dell’identità dello street artist Banksy: “Nessuno sa chi sia” – dice, per poi inquadrare una fotografia – “Guardate la notizia: ecco la ripresa amatoriale che svelerebbe l’identità dell’artista. Questo è il gomito, la maglietta, la mano… ragazzi, è Roberto Sergio, l’AD della Rai! È lui che fa questi disegni”. Si menziona poi il commento della Rai su Amadeus: “La Rai tratta con Amadeus. ‘È e resta un valore aggiunto’. Capito cosa ...