Vittoria e Abdul | Cosa sarà | Mare fuori o Vanina? La tv del 27 marzo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 27su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. Bruno Salvati, regista di scarso successo, vive un’esistenza poco soddisfacente. Separato di recente, ha due figli di 20 e 17 anni, con i quali fa fatica a mantenere un rapporto. Vede la sua vita stravolgersi quando gli viene diagnosticata una rara patologia: la mielodisplasia. L’uomo ha bisogno di un donatore di midollo, ma trovarlo non è facile. La malattia rappresenterà per Bruno un nuovo inizio, in cui comprenderà la necessità di riavvicinarsi ai suoi familiari. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ogni inizio ha una fine” e “Per sempre: nel primo, Cucciolo e Micciarella passano una giornata con la madre. In IPM arriva un nuovo ...