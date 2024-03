Visnadi | «Molto meglio l’Inter della famiglia Acerbi! Sono perplesso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Gianniha commentato la sentenza del Giudice Mastrandrea in merito al caso-Juan Jesus. Il giornalista non convinto e critico verso ladel giocatore del? A commentare la sentenza-Juan Jesus, anche Giannia Radio Radio Mattino Sport e News. Le sue parole: «. Non è che la moglie quelle cose le ha dette senza consultarsi col marito.al dignitoso silenzio e ognuno resta nelle proprie idee. Le sentenze non si commentano, ma inevitabilmente lo facciamo sempre e questa mi lascia...