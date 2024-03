Visibilia | Santanchè tira dritto | “Vado avanti serena Nessuno ha chiesto le mie dimissioni | in Tribunale ho sempre vinto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Danielasenza alcun imbarazzo e non teme ripercussioni negative dalle inchieste che la vedono indagata. “Se un avviso indagine per voi corrisponde alla colpevolezza, scrivete quello che volete” e “infinora ho” dice ai cronisti che l’attendono fuori dal tempio di Adriano a Roma. “hale mie, e non partecipo a processi mediatici” si fa forza la ministra del Turismo, che durante il suo intervento al convegno ‘le dimensioni dell’ospitalità’, ricorda che “il comparto del turismo è quello che ha sofferto di più a causa della pandemia”., che proprio per i contributi Covid alle sue aziende, è stata indagata per truffa ai danni dello Stato. ...