Vis De Vries in America | Obi nel gruppo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Allo stadio pagando 5 o 10 euro. La Vis Pesaro fa sconti sui biglietti per richiamare il suo pubblico alla partita di domani contro la Lucchese (stadio "Benelli" ore 20,45), di fondamentale importanza per la salvezza. La promozione speciale prevede biglietti a 5 euro (da 11 a 21 anni compiuti), a 10 euro ( da 22 anni compiuti in poi) e 1 euro (ridottissimo per i settori di tribuna Prato, tribuna laterale e Laterale ospiti). Invariati i prezzi della tribuna coperta: 25 euro intero e 22 ridotto (1 euro ridottissimo per bambini fino a dieci anni compiuti). Il giorno della partita ci sarà una maggiorazione e la tribuna coperta costerà 27 euro (ridotto 24). I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a oggi alle 19. A Pesaro: Caffè Zongo in piazzale Caduti del Lavoro 8, tabaccheria ...