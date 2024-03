Vincita milionaria alla lotteria | chi è il fortunato e dove è stato emesso il biglietto vincente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Incredibile vittoriapiù importante del Paese: ilsi porta a casa più di un miliardo di dollari. È accaduto in New Jersey,un giocatore ha letteralmente sbancato la Mega Millions.Leggi anche: Ladri entrano in casa e uccidono a calci il cane che abbaia, la padrona: “Mostri senza cuore” Chissà cosa farà con un miliardo di dollari ilvincitore della Mega Milions in New Jersey. Si è aggiudicato il primodel jackpot del 2024 portandosi a casa la bellezza di 1,13 miliardi dollari (circa un miliardo e mezzo di euro), ponendo fine a una lunga serie di 31 estrazioni senza vittorie. I numeri vincenti I numeri vincenti sono stati 7, 11, 22, 29, 38 più il 4 come Mega. Il jackpot da 1,13 miliardi di dollari è il ...