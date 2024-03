Videodenuncia de Le Iene e controlli dei carabinieri | chiuso Il Giardino dei nonni a Redavalle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024)(Pavia), 27 marzo 2024 - Il Comune ha emesso un'ordinanza di sgombero, con il ricollocamento degli 11 anziani in strutture idonee per poterli ospitare. Ildeinon era una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale), ma una Casa (acronimo di Comunità alloggio sociale anziani) e avrebbe dovuto ospitare solo anziani autosufficienti, non essendo attrezzata, né come struttura né come personale, per chi ha patologie che non lo rendono più autonomo. Con il risultato del degrado e dello stato di abbandono che è stato documentato da un dipendente, un ex detenuto con affidamento in prova ai servizi sociali, con video mandati in onda ieri sera dalla trasmissione Lesu Italia1. Ma già mercoledì scorso, 20 marzo, idella Stazione di Santa Giuletta, ...