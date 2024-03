Viaggio da Melzo ai centri con la Zeta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Negri Come in un prato si allarga, per foga del caso, una macchia più fitta di margherite, così la fetta di pianura dove sono nato nereggia di lettere. Nei nomi dei luoghi in primis, con singolare, ronzante frequenza. Dall’ultima dell’alfabeto mi viene il discretissimo suggerimento di un ordine inverso, di un capovolgimento non cruento delle gerarchie. Nel contempo avverto tutta una dirimente e un po’ misteriosa distanza dalle prime della classe.. Come lo Zeno Cosini della Coscienza vedeva lontanissime le donne amate o amabili i cui nomi cominciavano per a. Per scrupolo, preciso che il visibilio didelle mie parti si produce solo in italiano: nel vecchio dialetto scamuffo dell’est milanese quei nomi perdono molte, pronunciate come esse sorde o anche impure. Ma tant’è, qui si ragiona con la lingua ufficiale. E dunque ...