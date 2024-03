Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2024 ore 19 | 45

(Di mercoledì 27 marzo 2024) NOT 27.03.24 ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1NAPOLI RALLENTAMENTI ALTEZZA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA OSTIENSE E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA AURELIA E SELVA CANDIDA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO TRA COLOMBO E MAGLIANA E PIU AVANTI TRA TRA PARCO DE MEDICI ED IL GRANDE RACCORDO DIREZONE FIUMICINO CI SPSOTIAMO IN VIA APPIA DOVE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral

Voragine in strada a Borgo Roma, parte un mese di lavori: come cambia la viabilità: In seguito al cedimento del collettore fognario all'intersezione tra via San Giacomo, via Polveriera Vecchia e via Centro, avvenuto lunedì mattina a Verona, il Comune ha istituito una serie di ...

Pioggia e turisti, il traffico va in tilt in tutta la città: ... hanno creato il cocktail perfetto per mandare la viabilità cittadina in tilt. Tanti gli automobilisti innervositi dalla situazione, ma il traffico fa infuriare in particolare i tassisti costretti a ...