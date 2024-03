Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) NOT 27.03.24 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI CODE A TRATTI PER T RAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASSIA E DIRAMAMZIONESUD SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA DI PRATICA A POMEZIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA MAR LIBICO E LARGO UDINE DIREZIONE ARDEA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral