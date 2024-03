Via libera della Camera al codice della strada con 163 sì

Via libera dalla Camera al nuovo codice della strada : il ddl è stato approvato con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il provvedimento passa ora al Senato per l'esame definitivo. L'articolo ... (orizzontescuola)

Nuovo codice della strada, via libera della Camera: dagli autovelox alle norme per neopatentati, come cambia - L'Aula della Camera ha approvato con voti 163 favorevoli e 107 contrari (e il "no" compatto delle opposizioni) il ddl «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione ...corriere

Caccia: via libera in Senato a ddl contro bracconaggio ittico - Roma, 27 mar. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha approvato con 87 sì, 56 astenuti e nessun voto contrario il disegno di legge di Contrasto al bracconaggio ittico. Il testo è atteso ora alla Camera.lagazzettadelmezzogiorno

L’Ue fredda sulle riforme elettorali imposte dall’alto rappresentante in Bosnia: “Misure di ultima istanza” - Bruxelles - Nemmeno il tempo di festeggiare per il via libera del Consiglio Europeo all'avvio dei negoziati di adesione Ue, ...eunews