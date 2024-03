Via libera ai lavori per il nuovo Franchi | Nardella | “In pochi ci credevano | risolta una questione di 50 anni”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Viaaidel restyling dello stadio. Ad annunciarlo è il sindaco di Firenze, Dario: “Abbiamo firmato la consegna deiraggruppamento di imprese vincitrici della gara di appalto con la direzione deial completo. Cominceremo con alcuni interventi di rinforzo e restauro strutturale curva Ferrovia e poi con la realizzazione della nuova curva Fiesole a partire da giugno”. “In– ha aggiuntoche avremmo risolto unadi 50. Ora ilstadio è una realtà. Per iabbiamo alcune delle migliori maestranze del paese con ditte preparate e professionali. E applicheremo il modello del cantiere ...

