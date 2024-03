Via Crucis | tornano in scena i giovani dell’Azione Cattolica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdi? 29 Marzo alle 18.30 dopo 5 anni torna la tradizionale rappresentazione della Via, nel centro storico di Grottolella con tutte le scene e tutti i personaggi. “Riprendere i copioni da dove li avevamo lasciati e? stato emozionante -dichiara Graziana Guerriero, la presidente dell’AC di Grottolella- E? stato un lavoro di gruppo, ognuno di noi si e? impegnato dedicando tempo e attenzione all’evento, a partire dallo studio del copione, passando per le prove impegnative, fino ad arrivare all’allestimento delle scene e alla scelta dei costumi. Quest’anno, oltre assimi edi Azioneinattori delle primissime edizioni delle VieViventi di Grottolella insieme a tanti nuovi ...

Città del Vaticano, 26 marzo 2024 – Venerdì 29 marzo si terrà la Via Crucis al Colosseo e, per la prima volta , le meditazioni sono state preparate da Papa Francesco in persona. Non era mai accaduto ... (quotidiano)

Il 30 marzo è Pasqua e il 1° aprile il Lunedì dell’Angelo. Tutte le città italiane e in particolare Roma si preparano ad accogliere i fedeli che seguiranno gli eventi previsti per l’occasione. Nella ... (funweek)

Auto in fiamme, intervengono i vigili del fuoco - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10,15 circa in via Volterra ad Ancona per l'incendio di un’autovettura. La squadra VVF ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza ...vivereancona

A Salerno, la Via Crucis della Parrocchia Sant’Eustachio: un suggestivo percorso di fede e riflessione - Venerdì 29 marzo, alle ore 19:00, partecipa alla Via Crucis della Parrocchia Sant'Eustachio. Un suggestivo percorso di fede e riflessione che ci accompagnerà alla scoperta del mistero pasquale.infocilento