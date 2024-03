“Vi dico io chi sceglie Ida” Uomini e Donne | stavolta non ci sono dubbi | lo spoiler arriva dalla De Filippi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pure Maria Deha voluto dire la sua su Ida Platano. Se e lo è lasciato sfuggire durante l’ultima puntata died il pubblico da casa ha immediatamente gridato allo. È successo subito dopo la scelta di Brando. Scelta che non ha mancato di sollevare critiche da parte di chi o non crede alla buona fede del tronista o era convinto la scelta cadesse su Beatriz. “Scelta più brutta di questa mai vista nella storia di!”. >> “Due denunce in poche ore”. Grande Fratello, per Greta ritorno a casa choc: la famiglia in grossi guai “Brando sei troppo, un ragazzo davvero unico! Sei finito nelle mani di un’arpia volgare ed arrogante”. E ancora: “Beatrix tranquilla sei bellissima troverai anzi se vuoi ciio ...