Vettel guarda a Le Mans e prova la Porsche | “È stato divertente”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bologna, 27 marzo 2024 – Sebastianalla 24 ore di Le? Per ora è solo una timida idea, ma chissà che non possa diventare più concreta. La rinnovata categoria della Hypercar, che l’anno scorso ha visto la vittoria di Ferrari dopo cinquant’anni, ha ritrovato tanti marchi prestigiosi, tra questi pureche punta al successo. Una delle vetture sarà affidata al Team Penske, noto per le corse americane, soprattutto la Indy, e ieri ad Aragon è andata in scena una giornata piena di test per la vettura che poi gareggerà in Francia. Trentasei ore di preparazione per la vettura Hypercarche è scesa in pista con i suoi equipaggi di punta e i piloti ufficiali del Wec Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki sulla vettura numero 5 e Kevin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor sulla numero ...