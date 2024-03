Verstappen | Sainz | Mercedes e Red Bull | l’incrocio di mercato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – Maxallae Carlosalla Red? Possibile, magari già nel 2025, quando Lewis Hamilton si metterà al volante della Ferrari. Il Mondiale 2024 è appena iniziato ma ilpiloti già impazza, alimentato non solo da rumors e indiscrezioni ma anche dalle dichiarazioni di team principal particolarmente loquaci. Toto Wolff, numero 1 della, a Fox Sports Australia non nasconde cheè un sogno delle Frecce d’argento: e alla fine il matrimonio con lo “straordinario” pilota olandese, campione del mondo negli ultimi 3 anni, “ad un certo punto deve accadere”. “Abbiamo un posto libero, l’unico nei top team, a meno che Max decida di andarsene. A quel punto, il posto da noi non sarà più libero”, dice Wolff chiarendo che ...