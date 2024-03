È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne. Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (ilmattino)

Verstappen, Sainz, Mercedes e Red Bull: l'incrocio di mercato - Le frecce d'argento inseguono l'olandese. Lo spagnolo al suo postoadnkronos

F1 | Perché il binomio Verstappen-Sainz in Red Bull non funzionerebbe - Max Verstappen sarebbe davvero contento di riaccogliere Carlos Sainz come suo compagno di squadra in Red Bullf1ingenerale

F1, Wolff: "Verstappen in Mercedes A un certo punto deve accadere, è la scelta numero uno"