Verificare l' età dei minorenni online Parte la consultazione dell' AGCOM per capire come fare

Tra cultura generale e capacità mentale . "Ma l'obiettivo non è la caccia al matto ": ... ma più semplicemente verificare se il candidato è adatto a adempiere a una funzione che non tutti ... Lo schema base è quello del famoso test Minnesota, ma elaborato e tarato per età e sesso. Sia per il ...

PAPI E ANTIPAPI, SEDE VACANTE E PAPA LEGITTIMO (1° parte): Dunque, le pressioni ci furono, ma sarebbe stato doveroso verificare se fossero state tali da ... Nato a Valencia ed entrato nell'Ordine dei Frati predicatori in giovanissima età, insegnò teologia nella ...