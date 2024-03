Venti volte Pisa World Cup La carica dei 1700 atleti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) di Michele Bufalino LaCup compie 20 anni e pensa in grande per la nuova edizione di uno dei tornei di calcio giovanili più importanti del panorama italiano. Andrà in scena dal 29 marzo fino all’1 aprile, non solo in città, ma anche in zone limitrofe, spingendosi fino alla Versilia. L’evento, patrocinato anche dal Comune di, oltre che dalla Figc, ospiterà ben 120 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui Svizzera, Francia, Germania, Albania, Romania, Inghilterra e Turkmenistan, per un totale di circache arriveranno aper la competizione. Tra le squadre straniere coinl’Esv Friburgo, il Foot Lavaux, il Le Mont, la Milan Academy Craiova, il Petrolul 52, ma anche il South Gloucestershire e il Tirana Young Stars. ...