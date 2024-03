Vent’anni dalla morte di Annalisa Durante | uccisa a 14 anni dalla camorra Il papà | “Voglio solo abbracciare chi ha i suoi organi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Morire a 14crivellati di colpi d’arma da fuoco in mezzo alla strada mentre si è con gli amici fuori in una comune serata di primavera, è un sacrilegio.lo sapeva di dover morire. Lo aveva scritto nel suo diario. “So che presto andrò in Paradiso”: confessioni sconvolgenti per un’adolescente che purtroppo sapeva di vivere in un ambiente tossico. Il 27 marzo del 2004, in piena faida tra i Di Lauro e gli Scissionisti che sparge sangue e terrore nell’area Nord di Napoli, si spara, per altri motivi, anche nelle vie del centro storico. Si inseguono due scooter, sul primo c’è Salvatore Giuliano, rampollo del clan omonimo non ancora ventenne, sul secondo due sicari di un clan rivale che sparano. Giuliano risponde al fuoco e un proiettile colpisceal viso, 14 ...