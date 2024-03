Vent’anni dalla morte di Annalisa Durante | Oliviero | “Memoria sia spinta politica per impegno nelle periferie”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Napoli. “Il ricordo disia laper unpolitico costante per rendere sicure ledella nostra Regione. I rioni, i quartieri e le zone periferiche sono l’anima delle città e ladiè motivo di attenzione maggiore delle istituzioni”. Così il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaronel ricordarea 20 annisua. La sera del 27 marzo del 2004, infatti, mentre, che aveva solo 14 anni, stava chiacchierando con un’amica in via Vicaria Vecchia, nel quartiere napoletano di Forcella: due ragazzini in sella a uno scooter spararono dei colpi diretti a un boss della ...