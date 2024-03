Venduta all’asta la “zattera” del film Titanic che salvò Kate Winslet ma non Leonardo DiCaprio

Una porta come tante ma con una storia da raccontare. Una storia resa talmente celebre dal cinema da far lievitare il prezzo di quella semplice tavola di legno ben oltre il mezzo milione di euro. ... (today)

La porta che ha salvato Rose in "Titanic" Venduta all'asta: la cifra è esorbitante - L'oggetto di scena "protagonista" della scena in cui il personaggio interpretato da Di Caprio muore per salvare la sua amata, è stato venduto all'asta negli Stati Uniti per 718.750 dollari, pari a 663 ...today

Venduta all’asta la maledetta «zattera» di Titanic - È sicuramente il pezzo di legno su cui si è discusso di più: oltre a Rose, ci sarebbe stato anche Jack Acquistata per 720mila dollari ...vanityfair

La 'porta' del 'Titanic' che ha salvato Rose Venduta per 718.750 dollari - La tavola di legno a cui si aggrappa Rose (Kate Winslet) per mettersi in salvo durante il film 'Titanic' (1997) è stata Venduta all'asta negli Stati Uniti al prezzo record di 718.750 dollari ...adnkronos