Vasco Rossi | è morta Gabri | la madre del figlio Lorenzo | “Mai avrei pensato che se ne sarebbe andata prima di me”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)piangeella Sturani, dettache ha ispirato il celebre brano del 1993 contenuto nell’album Gli Spari Sopra. La donna ha reso il Blasco per lavolta padre diriconosciuto nel 2003 Sui social il rocker di Zocca ha pubblicato una serie di scatti insieme alla donna con la quale ha condiviso una storia d’amore durata due anni ed il primogenito: “Nonmai pensate che laella se bedi me, Caro. tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte…Ti sono vicino…E ti voglio bene”. La Sturani esi conoscono negli anni ...

Lutto per Vasco Rossi, l'addio a Gabriella Sturani: chi era la mamma del figlio Lorenzo - Lutto per Vasco Rossi, è morta la "sua" Gabri, ovvero Gabriella Sturani, che ha ispirato il suo celebre successo del '93. Con lei ha avuto il figlio Lorenzo, che lo ha reso nonno di due nipotine.

