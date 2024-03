Vanina - Un vicequestore a Catania | quante puntate sono e quando finisce

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La miniserie "- Un" è una delle novità di Canale 5 di questa prima metà del 2024. Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la fiction è interpretata da Giusy Buscemi, che veste i panni della protagonista, ed è diretta da Davide Marengo. Di seguito scopriamo come...

Vanina un vicequestore a Catania quante puntate sono della serie tv Vanina serie tv quante puntate sono ? Inizia la nuova fiction di Canale 5 prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide ... (spettacoloitaliano)

Al via oggi, mercoledì 27 marzo 2024, dalle 21.25 su Canale 5, una nuova miniserie in quattro puntate dal titolo "Vanina - Un vicequestore a Catania" . Tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia, ... (today)

Vanina - Un vicequestore a Catania - Stagione 1 - Vanina - Un vicequestore a Catania 1: trama episodi puntate e recensioni della prima stagione della serie tv e dove vederla in streaming ...movieplayer

Vanina: un nuovo vicequestore in tv: "Io, ex miss Italia e signora in giallo" - Giusy Buscemi da stasera su Canale 5 nei panni della Guarrasi, eroina dei thriller bestseller ambientati a Catania ...quotidiano

Vittoria e Abdul, Cosa sarà, Mare fuori o Vanina La tv del 27 marzo - Per la prima serata in tv, mercoledì 27 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Cosa sarà”.bergamonews