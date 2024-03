Vanina – Un vicequestore a Catania | quante puntate per la serie con Giusy Buscemi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La fiction procedurale– Uninizia oggi su Canale 5, in prima serata e andrà avanti per quattro, in onda il mercoledì. Di seguito i titoli degli episodi con protagonista. Il re del gelato (27 marzo) Sabbia nera (3 aprile) La logica della lampara (10 aprile) La salita dei saponari (17 aprile) Trasmessa da Canale 5 la minivede come protagonistaed è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La scrittrice ha partecipato alla stesura dellainsieme a Leonardo Marini, mentre la regia è stata affidata a Davide Marengo. La trama è incentrata sul personaggio di Giovanna Guarrasi, detta, che ha una carriera di grande ...