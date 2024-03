Vanina | un nuovo vicequestore in tv | Io | ex miss Italia e signora in giallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sicilia, terra di aranci e di poliziotti. Al celeberrimo creato da Andrea Camilleri ora si aggiungeGuarrasi, ildi Catania protagonista della serie, tratta dai romanzi bestseller di Cristina Cassar Scalia (dal 2018, otto, pubblicati da Einaudi), da stasera su Canale 5). Nei panni della protagonista, che è una palermitana trapiantata per lavoro sotto l’Etna, Giusy Buscemi. Una siciliana per interpretare una siciliana. Non si poteva chiedere di meglio... "Ho ripreso a parlare in siciliano, da cui mi ero allontanata quando ho cominciato a frequentare la scuola di dizione. Io parlavo siciliano con i miei nonni paterni – che ora non ci sono più. Mi divertivo a registrare le loro chiacchierate e, ora che ho dovuto riavvicinarmi a quella lingua, ho ripescato quelle registrazion.." Come spiega il successo ...