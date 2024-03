Vanina stasera | anticipazioni prima puntata | strano avvelenamento

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Mercoledì 27 marzo 2024 su Canale 5 si aprono i battenti della nuova serie- Un Vicequestore a Catania, composta da quattro puntate.è la storia di Giovanna Guarrasi, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi. Lei è la protagonista ed è un Vicequestore con un passato piuttosto travagliato. La donna a soli 14 anni ha perso suo padre, l'Ispettore Giovanni Guarrasi, vittima della mafia. Questo evento ha plasmato, inevitabilmente, il destino della giovane. Per allontanarsi dal suo ex fidanzato Paolo Malfitano, interpretato da Giorgio Marchesi, Giovanna (detta) deciderà di trasferirsi da Palermo a Catania, una città ricca di colori, ma anche di intrighi. Qui assume il ruolo di capo della Omicidi presso la Squadra Mobile locale. Sarà proprio da questo che si svilupperà tutta la sua storia piena non soltanto di faccende ...