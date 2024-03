VANINA | CANALE 5 CHIAMA GIUSY BUSCEMI E GIORGIO MARCHESI PER USCIRE DAL PANTANO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Su5 non funziona quasi più niente ed ecco l’idea dire due popolari volti delle fiction Rai per cercare di risollevare il comparto fiction. A tirare le fila Palomar, la casa di produzione di Montalbano, Makari e Studio Battaglia dove nel cast c’è proprio. Ed ecco arrivare, da mercoledì 27 marzo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset, “: Un Vicequestore a Catania“, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Protagonisti, la cui ultima apparizione su5 risale al 2019 con “Oltre la soglia”. CHI ÈLa vita diGuarrasi () è stata profondamente ...