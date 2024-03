Valerio Scanu | le parole dopo la malattia | “Volevo proteggere la mia famiglia”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nel corso dell’ospitata a Storie Italiane, i telespettatori hanno ascoltato lediin merito allache l’ha colpito qualche anno fa. Il cantante ed ex allievo di Amici fa sapere di aver avuto un tumore al polmone e di aver subito un’operazione che gli ha praticamente dimezzato l’organo. Nel suo commovente racconto emerge il suo quadro più sensibile in quanto avrebbe preferito non dire nulla ai suoi genitori. Tutto è avvenuto durante la pandemia, un periodo terribile che ha visto anche la morte di suo padre.: il racconto sullaÈ unche si racconta a 360 gradi quello che è stato ospite a Storie Italiane. Una lunga story line del suo ultimo periodo, in particolare quello più ...

Il cantante sardo, che vive con mezzo polmone dal 2020, ospite di Storie italiane ha spiegato che all'inizio non ha detto a nessuno della malattia perché non voleva turbare i genitori (vanityfair)

Valerio Scanu torna a parlare del tumore ai polmoni contro cui si è operato nel 2020. Nascose tutto ai fan per "proteggere la mia famiglia" ha raccontato a Storie Italiane: "Non si sa mai come la ... (fanpage)

Valerio Scanu operato per un tumore: come si vive con metà polmone asportato - " Mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l'eroe ". Valerio Scanu ha commentato così a Storie Italiane il ...ohga

Whatsapp, come nascondere il fastidioso "sta scrivendo" Il trucco per non far vedere che siamo online - In tanti non vogliono far vedere la propria presenza online, ma non sempre i social riescono a "nascondere" il visualizzato e il noto "sta scrivendo". Ma una ...leggo

Geolier incontra gli studenti della Federico II: ecco cosa ha detto - Geolier è stato accolto nella sede di Scampia dell’Università Federico II di Napoli da un caloroso applauso: 500 gli studenti presenti.notiziemusica