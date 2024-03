Valerio Scanu guarito dal tumore ai polmoni | “Ho affrontato da solo l’operazione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024)torna a parlare delaicontro cui si è operato nel 2020. Nascose tutto ai fan per "proteggere la mia famiglia" ha raccontato a Storie Italiane: "Non si sa mai come la prende il pubblico, se pensa che tu voglia fare la vittima. Non volevo farmi devastare dai commenti".