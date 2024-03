Vaccino covid | Meloni | “Governo andrà in fondo su effetti avversi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La premier: "Contenta di Commissione inchiesta, chi sostiene di aver saputo gestito pandemia non la voleva" Le persone che hanno avutodalanti-rappresentano "una materia sulla quale io mi sono confrontata col ministro Schillaci per chiedere che ci sia massima disponibilità da parte delper andare in, capire e