Vaccini e medici di base | le farmacie diventano ambulatori | cosa cambia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un nuovo pacchetto di semplificazioni facilita la vita di cittadini e imprese. Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori. L'obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest'anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all'altezza delle loro aspettative. Queste le principali norme previste dal provvedimento. Per quanto riguarda le, possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un'ottica dina di prossimità: dalla telena alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta ...