Usa e Giappone rafforzano le relazioni militari e interessa anche l’Italia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Martedì, per la prima volta nella storia, due caccia nipponici hanno intercettato un WZ-7, velivolo senza pilota cinese utilizzato per la raccolta di informazioni di intelligence ad alta quota, mentre sorvolava il Mar del. La vicenda segna, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, il livello delle tensioni in corso nell’Indo Pacifico, dove certi episodi sonofrutto di dinamiche che si snodano sul piano delleinternazionali. Nelle prossime settimane per esempio, i leader die Filippine saranno ospiti di un incontro a tre di massimo livello alla Casa Bianca, mentre Joe Biden e Kishida Fumio dovrebbero siglare i maggiori accordi in materia di difesa da 65 anni di partnership a oggi. Inutile dire che queste sono dinamiche che si snodano con l’ascesa della Cina che fa sfondo, scenografia, ...