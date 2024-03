Uomini e Donne Over | chi è Luna | età | cognome | lavoro | Instagram

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è una dama del Tronodi. La donna con i suoi bei capelli ricci e biondi è entrata a far parte del parterre nel corso dell’edizione 2023/2024. Si fa notare poco all’interno del programma di Maria De Filippi, durante la sua esperienza. Il suo percorso è breve ma intenso, visto che arriva il lieto fine per lei nel corso della puntata che va in onda il 27 marzo 2024. La dama riesce a ritrovare l’amore con Adriano Ciciliano, il quale al centro dello studio di Canale 5 si dice innamorato! Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere su. Chi èCecere di: età,Leggi anche:Trono, chi è ...

