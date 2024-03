Uomini e Donne | la mamma di Brando Ephrikian pubblica un messaggio per lui e Raffaella Scuotto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha fatto la sua scelta e ha deciso di iniziare una relazione a telecamere spente insieme a. Ieri infatti è andata in onda la puntata in cui l’ormai ex tronista diha deciso di uscire dal programma insieme alla bella napoletana. Oggi invece è andata in onda una puntata dedicata al post scelta. In primis è stata mostrata la delusione della non scelta, ossia Beatriz D’Orsi. Raggiunta dalle telecamere del dating show infatti la ragazza si è abbandonata alle lacrime non rivangando però nulla del suo percorso. Poi la stessa ha anche tenuto a ringraziare i numerosi fan che speravano in un suo inizio di favola insieme al giovane tronista.però ha preferitoe subito dopo la scelta ha anche ...