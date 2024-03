“Uomini e Donne” | il video sulla scelta di Brando | cosa succede alle sue spalle

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Programmi tv. “”, ieri, martedì 26 marzo 2024, è andata in onda su Canale Cinque ladi. Come già anticipato dai rumors delle settimane precedenti, il giovane tronista ha scelto Raffaella. Durante ildella, però, è apparso un dettaglio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme disi tratta.Leggi anche: “Isola dei Famosi”, la svolta nel cast: Valentina Vezzali e altri 4 nomi forti Leggi anche: “”, Maria stufa di Ida e la richiesta a Gianni Sperti: “Vai a dirglielo!” “”, ladi”, finalmente è andata in onda la ...

The Girl with the Dragon Tattoo, il consiglio di Noomi Rapace per il reboot Prime Video: "Siate unici" - L'interprete originale di Lisbeth Salander, Noomi Rapace, ha condiviso i suoi consigli per il preannunciato reboot televisivo di Amazon.movieplayer

Uomini e Donne, il video “intimo” nel lettone di Brando e Raffaella: monta la polemica - Sta circolando in rete un video intimo di Brando e Raffaella dopo la scelta: sul web non è di certo mancata la polemica.abruzzo.cityrumors

L’astrofisica Brusa: “Donne e scienza I pregiudizi esistono, ma si può arrivare in alto anche in Italia” - Piacenza può vantare un prestigioso primato scientifico grazie all'astrofisica Marcella Brusa, tra le prime 500 al mondo nella classifica 2023 sulle ...piacenzasera