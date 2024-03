Uomini e Donne | aria di crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Una storia su Instagram fa discutere

Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta e ha deciso di iniziare una relazione a telecamere spente insieme a Raffaella Scuotto. Ieri infatti è andata in onda la puntata in cui l’ormai ex tronista di ... (isaechia)

Cambio di programazione per Uomini e donne Amici lunedì 1 aprile, i due programmi non vanno in onda. Ecco perché L'articolo Nuova pausa per Uomini e donne e Amici, salta la messa in onda proviene da ... (novella2000)