Uno studente di 21 anni muore di influenza aviaria H5N1 in Vietnam

Un bidello di 47 anni , incensurato, è stato arrestato ieri dai poliziotti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova . L’uomo, che lavora in una ... (ilgiornaleditalia)

Dl Semplificazioni, dai vaccini in farmacia alle multe sulle sigarette: ecco cosa cambia - Spicca la stretta sui cosiddetti "diplomifici". D'ora in poi gli studenti potranno sostenere esami di idoneità per vedersi riconosciuti al massimo due anni in uno. Finora in diversi istituti privati ...ilmessaggero

Dice ai genitori di essere gay e viene cacciato di casa, il prof si offre di ospitare il 18enne - Uno studente toscano di 18 anni ha detto ai genitori di essere gay ed è stato cacciato di casa. Il ragazzo è stato ospite di amici e conoscenti fino a quando un insegnante della sua scuola, appresa la ...fanpage

“Studiare non è decisivo”: il guru di “Inspirar” divide gli studenti di Sarzana. Assemblea sospesa - La sostanza del messaggio diffuso all’interno della scuola ha lasciato stupefatti numerosi insegnanti presenti e i ragazzi ...ilsecoloxix